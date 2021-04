Michał Wiśniewski chwali się CAŁUŚNYM zdjęciem Fabienne z chłopakiem i przestrzega: "Nie zrób jej krzywdy" (FOTO)

Na instagramowym profilu Wiśniewskiego nie brakuje także fotografii Fabienne , córki której doczekał się ze związku z Mandaryną. Niedawno gwiazdor pokazywał, jak 17-latka opiekuje się najmłodszym braciszkiem , a teraz opublikował jej zdjęcie z pierwszą miłością , do którego zakochani pozują we wnętrzu helikoptera.

Zawsze myślałem, że będę reagował na związek córki co najmniej z dystansem, ale kiedy widzę, jak on ją szanuje, to podaje mu rękę i składam z nim klocki. Tak to sobie wymarzyłem - zachwyca się i przestrzega "młodych":