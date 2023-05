Michał Wiśniewski posypuje głowę popiołem i mówi o "dziecioróbstwie". Wspomniał też o byłych żonach...

Michał Wiśniewski był ostatnio gościem programu Magdy Mołek "W moim stylu". Wokalista kultowego zespołu "Ich Troje" przeszedł przez wszystkie mroczne etapy bycia gwiazdą. Borykał się z alkoholizmem, rozwodził się cztery razy, a nawet popadł w długi i doprowadził się do bankructwa. Dziś wiedzie nowe życie u boku piątej żony, a o wszystkim opowiedział w ostatnim wywiadzie.

Gwiazdor bierze udział w programie poświęconym jego własnej osobie. "Jestem, jaki jestem", powróci na anteny po 20 latach od ostatniej emisji. Za sprawą produkcji mężczyzna i jego żona Pola biorą udział we wspólnej terapii. Wiśniewski do niedawna twierdził, że jest zbyt inteligenty na rozmowę z psychologiem, teraz zmienił zdanie.

Wydawało mi się, że jestem zbyt inteligentny na terapię, czyli muszę to sam przepracować. Tak, przestałem pić, też samemu. Wydaje mi się, że to nowe doświadczenie, które teraz przeżywam w programie, to jest dla mnie coś nowego, coś ważnego. Niby nic nie może nas zaskoczyć, a tu jednak tę kobietę z przeszłością i mężczyznę po przejściach zaskoczyło [...] bardzo duże wyzwanie i odkrywamy siebie na nowo [...] - przyznał przed Magdą Mołek.

Michał Wiśniewski szczerze o relacjach z dziećmi

Wokalista "Ich Troje" opowiedział także o relacjach, jakie łączą go z dziećmi. Wiśniewski podkreśla, że jest dumny ze swoich pociech i liczy, że te, które będzie wychowywał z Polą, wyrosną na równie dobrych ludzi.

Ludzie bardzo często oceniają to przez pryzmat jakiegoś dziecioróbstwa, a my mamy bardzo dobrze wychowane dzieci. Zarówno moje byłe małżonki włożyły w to całą masę pracy, jak i ja, jak i same dzieci. Jestem z tego bardzo dumny. Przede mną kolejne 18 lat, żeby wypuścić kolejne dziecko z gniazda. Mam nadzieję, że mi życia starczy i sił [...] - powiedział Michał Wiśniewski.

Wiśniewski poznał piątą żonę na aplikacji randkowej

W rozmowie wyszło na jaw, że z obecną żoną Michał poznał się przez aplikację randkową. Artysta robił wszystko, aby nie zostać rozpoznanym.

Z Polą poznaliśmy się na Tinderze. To była moja druga randka. Ja jestem zwierzęciem stadnym i nie potrafię żyć sam. [...] Samo posiadanie konta na Tinderze, to jest ciekawe doświadczenie, dla kogoś, kto jest rozpoznawalny. Dałem najmniej rozpoznawalne zdjęcie i zupełnie inne imię, bo wychodziłem z założenia, że ważne jest to, co będziemy między sobą komunikować, a nie to, co zobaczymy [...] - wyznał artysta.

Michał Wiśniewski przyznał się do bankructwa i opowiedział o byłych żonach

Michał Wiśniewski w programie Magdy Mołek odniósł się do tematu swoich byłych żon. Stwierdził, że nie wini ich za nic, a poprzednich błędów stara się unikać w obecnym małżeństwie.

Ja nie mam pretensji do moich żon, że odchodziły [...] zrobię wszystko, żeby ponownie nie popełnić tych samych błędów, ale nie mam recepty na miłość do końca życia... - dodał.

Gwiazdor doprowadził się do bankructwa, o czym otwarcie mówi. Twierdzi, że najgorsze już za nim i liczy, że z czasem będzie tylko lepiej.

Ja jestem facetem, który się wziął do pracy i przeżył trudne chwile z przyznaniem się do tego, że odniósł porażkę. Ale dzisiaj mam to za sobą i jestem z siebie dumny. Nigdy o tym nie zapomnę i już tego nie powtórzę. Straciłem wszystko. Przede wszystkim ludzką godność - podsumował.

