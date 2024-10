Michał Wiśniewski w żałobie. "To nie tak miało być"

Co gorsza, w kuluarach krążą słuchy, że do małżeństwa Wiśniewskiego wkradł się kryzys. Wszystko przez zastanawiającą wypowiedź muzyka. Celebryta wypalił bowiem w swoim internetowym programie, w którym relacjonuje postępy w powstawaniu nowego domu, iż "nie musi chyba nikomu tłumaczyć, że budowa potrafi być początkiem końca związku".

Na tym, niestety, nie koniec perturbacji w życiu gwiazdora. We wtorek 51-latek nieoczekiwanie opublikował na instagramowym profilu czarno-białe zdjęcie, które od razu poruszyło internautów. Na fotografii widać lidera Ich Troje w towarzystwie tajemniczego mężczyzny w ciemnych okularach. Sądząc po wyglądzie piosenkarza, zdjęcie musi pochodzić z początków jego kariery.

Choć wokalista wdawał się w szczegóły, internauci nie mieli wątpliwości, że Wiśniewski żegna w ten sposób swojego przyjaciela. Pomimo tego, że nie jest to do końca pewne - fani piosenkarza sugerują, że osoba widoczna na zdjęciu to zmarły 15 października biznesmen pochodzący z Konina, Zbigniew Witkowski.