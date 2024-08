KRYZYS u Michała Wiśniewskiego i jego piątej żony? Lider Ich Troje wyznaje: "Poszliśmy do specjalistów"

Zaszokowana 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Witam.Mam problem z rodziną narzeczonego.Jestesnu x chłopem już 2 lata i nadal nie znam jego rodziny.Nigdy nie dostałam żadnego zaproszenia na kawę herbatę obiad nic.Jestem po rozwodzie i parę lat starsza.Okazalo się że są nietolerancyjni i przeszkadza im różnica wieku i fakt że jestem po rozwodzie.Powiedzieli że nie chca mnie poznać i że mną rozmawiać.Kiedys jego matka proponowała żebyśmy przyszli na obiad do niej.Chlop odmówił .Później nie zapraszała.Zapraszalisny ja do nas nie przyjechała.Prosili żeby przyszedł sam na wesele bo będą się x niego śmiać .Nie chcieli po nas przyjechać.Musielismy zostać w domu i nie pojechaliśmy.Poznurj jego matka nagle zmieniła front i zrobiła afere że nas nie było. Ale on ma sam przyjechać do nich.Dzwonia do niego ani słowa o mnie.Dziwne to wszystko.Nie mówią żebyśmy się rozstali.Podobno nagle im już nie przeszkadza że jestem po rozwodzie ale nie zapraszają mnie.Jego matka bardzo zmienna bo raz zaprasza raz się wycofuje a jego siostra jeszcze gorsza.Bo tylko pisze przyjedź zdrabnia jego imię i podobno jest bardzo zaborcza i chce go mieć tylko dla siebie i tylko z nim siedzieć.Chlop powiedział ze nie wie o co im chodzi.Mnie to bardzo boli bo nie znają mnie a jestem tak traktowana a chłop powiedział że nie wie o co chodzi że niby siostrę toksyczna i nie będzie się wadzil z nimi.Alr mówił że mamy tam się wścisnac i jechać na sile do nich