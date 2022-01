Michał Wiśniewski zapowiada POWRÓT "Jestem, jaki jestem"! "To będzie ciekawy projekt"

Pomimo dyskusyjnego talentu wokalnego Wiśniewski miał wyjątkowy dryg do lansowania przebojów oraz żyłkę do biznesu. Gdy zaproponowano mu naszpikowanie willi kamerami i pokazanie, jak żyje na co dzień , nie wahał się ani chwili. Właściwie trudno mu się dziwić, bo pomijając fakt, że zarobił na tym krocie , mógł też zrealizować swoją potrzebę ekshibicjonizmu.

Zrobimy program wspominkowy o "Jestem, jaki jestem". To będzie ciekawy projekt. Przez te wszystkie lata nie byłem w stanie wciągnąć sobie tych 70 odcinków, ale zrobimy "The Best Of" i mam nadzieję, że wspólnie z Martą, Xavierem, który wtedy był mały, z Fabienne i z innymi dziećmi powspominamy, popatrzymy i pokomentujemy - opowiada celebryta Pomponikowi.