Michał Wiśniewski NIE MIEŚCI SIĘ w swój stary kostium z Eurowizji: "Jeszcze siedem kilo"

Co by nie mówić... Wiśniewski to jest odpowiedni człowiek na Eurowizję. Kolorowy, charakterystyczny i trochę obciachowy jak cały ten konkurs :) Brzozowskiego każdy zapomni po 2 sekundach od jego występu.