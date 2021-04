Rafał Brzozowski kulturalnie polemizuje z Wiśniewskim na temat Eurowizji: "Nie zgodzę się, ale ma prawo do swojej opinii"

Powoli zbliża się 65. Konkurs Piosenki Eurowizji, który odbędzie się 18, 20 i 22 maja w Rotterdamie. Polska wystawiła do niego Rafała Brzozowskiego, który ma nadzieję, że jego hit The Ride porwie europejską publiczność. Wygląda na to, że póki co entuzjastą w tym zakresie jest tylko on, no i ewentualnie komisja konkursowa, która wysyła go na Eurowizję. Michał Wiśniewski, który na Eurowizji w 2003 roku był aż siódmy, bezlitośnie ocenił szansę Rafała: Eurowizja 2021. Michał Wiśniewski realistycznie o ewentualnym sukcesie Rafała Brzozowskiego: "SZANSE SĄ ŻADNE"