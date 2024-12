Michele Morrone wdał się w romans z ciężarną Megan Fox?! Gwiazdor "365 dni" już zareagował

zgłoś do moderacji

Włosi dostali w prezencie holding fsm w 1992 roku po zrujnowanie polski przez Balcerowicza. Półka myśl techniczna fsm Beskid to konstrukcja którą opracowali inżynierowie z Polski . Ich dokumentację przejęli Włosi wraz z fabryką. Fiat cinquecento fiat Seicento i fiat Panda 2 to pomysły polskich inżynierów. Włosi nie mogą skończyc produkcji Fiata Pandy 2 a to jest hit sprzedażowy. Jedyny samochód na świecie za którego trzeba wpierw zapłacić pełna cenę i czekać 4 miesiące na wyprodukowanie. Fabryki nie nadążają z produkcją. Jak zawsze w Polsce agentura uwala dobre projekty które zagrażają innym krajom. Jestem za przywróceniem kary śmierci za zdrade kraju