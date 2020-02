Mick Jagger uwiódł 15-LATKĘ?! "Był bardzo próżny, ciągle PATRZYŁ W LUSTRO"

Charyzmatyczny piosenkarz dał się przez lata poznać nie tylko jako zawodowy muzyk i showman, lecz także jako stroniący od odpowiedzialności i zobowiązań kobieciarz . O jego kolejnych kochankach i licznych ekscesach mówiło się od wielu lat, a wokalista nigdy nie ukrywał, że jest wyjątkowo podatny na kobiece wdzięki. Przez to też na starość zamiast wianuszka kobiet otacza go teraz gromadka pociech , a najmłodsze z nich przyszło na świat, gdy miał... 73 lata .

Teraz do intymnych kontaktów z piosenkarzem przyznaje się aktorka Rae Dawn , która postanowiła pogawędzić na jego temat z brytyjskim Daily Mail. Tu jednak sprawa nabrała nieco innego wymiaru, bo Dawn nie ukrywa, że do ich zbliżenia doszło, gdy miała zaledwie... 15 lat . Wbrew pozorom aktorka nie ma jednak pretensji do wokalisty i dość czule wspomina ich kontakty.

Nie pytał o to, ile mam lat, a ja nigdy mu o tym nie powiedziałam . To nigdy nie wyszło na jaw. (...) Nie zrobił nic złego. Wtedy były nieco inne czasy - podkreśla aktorka.

Warto wspomnieć, że w czasie ich pamiętnego spotkania Mick wciąż był jeszcze żonaty z Biancą Jagger. Aktorka przyznała, że poznała muzyka przypadkiem w trakcie podróży do Nowego Jorku, a nagłe zbliżenie było ich spontaniczną decyzją. Póki co Mick Jagger nie zdecydował się na żaden komentarz w tej sprawie i podejrzewamy, że raczej nie ma co na to liczyć.