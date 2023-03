Między matką Pique i Shakirą doszło do RĘKOCZYNÓW?! "Uderzyła ją w twarz przy dzieciach". Miała grać na dwa fronty...

gaja 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Matka Pique jest przemocową osobą i dziwie się Shakirze, że to wszystko znosiła. Przemoc, zdrady, poniżenie. Po to tylko, żeby mieć faceta i to nie w domu, bo on wciąż imprezował w nocnych klubach z młodzieżą. Musiał to odsypiać, żeby wrócić do formy i uprawiać sport. Shakira musiała wciąż robić dobrą minę do złej gry.