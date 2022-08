Mike Tyson ROZTRWONIŁ 500 milionów dolarów zdobytego majątku! Były bokser nie zostawi nic dzieciom: "To by im ZASZKODZIŁO"

gocha 21 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Dobrze napisze grzecznie bo kasujecie, gościu znalazł sobie alibi na to, że był zwykłym żenującym uzależnionym od kobiet i odlatywaczy facetem. To co miał starczyłoby mu do końca życia, zabezpieczyłby swoje dzieci i moze na starość cieszyłby się obecnością wnuków. Teraz jest zapitym człowiekiem próbującym się usprawiedliwić. Hipokryta. A to co dzieci zrobiłyby z tą kasą po jego śmierci to już by nie byl jego problem. Ciężko w życiu pracował i wszystko po prostu rozwalił. Na starość zostanie sam. No chyba że dzieci okaza mu więcej miłości niż on im.