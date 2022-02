"Milionerka" Karolina Pisarek tłumaczy się z epatowania luksusowym życiem: "Kiedyś spałam w hostelach. NA NIC MNIE NIE BYŁO STAĆ"

Różne są opinie. Nie można się cały czas przejmować tym, co ludzie mówią. Każdy bierze luksus za coś innego. To jest moje życie i tak teraz wygląda. Cieszę się, że mogę motywować innych, że można - tłumaczy nam Pisarek.

Kiedyś spałam w hostelach, mnie w ogóle na nic nie było stać. Do wszystkiego doszłam sama. I tu nie chodzi o to, żeby się chwalić, tylko ja od zawsze pokazuję swoje życie. (...) Co mam specjalnie ubrać dziurawą skarpetkę (chociaż też takie mam) i pokazywać: o, zobaczcie, mam dziurawą skarpetkę? No trochę inaczej moje życie wygląda.