Miłośniczka ścianek Maja Hyży pozuje na evencie marki odzieżowej, eksponując CIĄŻOWY BRZUSZEK (ZDJĘCIA)

Gigfvjgvj 7 min. temu

Nawet kobiecie w ciąży nie możecie odpuścić? To pytanie jest do autorów hejterskich komentarzy którzy nie myślą o tym, że Maja może je przeczytać i się źle poczuć będąc w ciąży. I błagam, niech nikt nie nazywa takich hejtow krytyką. One są przepojone uszczypliwościami i złośliwością. Miejcie umiar i empatię