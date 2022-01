Misha Kostrzewski PLANUJE ŚLUB i chce, by Małgorzata Rozenek pomogła mu go zorganizować! "Ona ma WIELKI ZMYSŁ ESTETYCZNY"

Misha Kostrzewski przez lata mieszkał za granicą i nie udzielał się medialne równie intensywnie, co jego siostra Małgorzata Rozenek. Tancerz przez 10 lat występował jako solista w prestiżowej operze w Monte Carlo, a później objął podobne stanowisko w operze w Lyonie. Gdy w końcu zdecydował się przeprowadzić do Polski, by podzielić się swoim doświadczeniem w telewizyjnym show You Can Dance. Nowa Generacja, to poznał kobietę, dla której zupełnie stracił głowę.