Mistrz olimpijski Yannick Agnel oskarżony o PEDOFILIĘ! "Niektórych gwałtów NIE PAMIĘTA"

Na tego rodzaju zachowania powinno być inne określenie niż pedofilia, bo ta się kojarzy z wykorzystywaniem dzieci i chorym upodobaniem do dziecięcych ciał. Natomiast młody mężczyzna z trzynastolatką mnie nie szokuje. Owszem, nie powinien tego robić, bo jest to zakazane prawnie, nie bez powodu. Ale - nie wiem jak było w tej sprawie, natomiast generalnie trzynastolatki są często dojrzałe fizycznie i wyglądają jak kobiety, nie dzieci - nie postawiłabym samego zainteresowania taką osobą na równi z zainteresowanie np. ośmiolatką. Poza tym, ja pamietam z gimnazjum jak niektóre trzynastolatki potrafiły się malować i stroić, wdzięczyć i dosłownie wskakiwać chłopakom, czy nawet dorosłym mężczyznom, do łóżek. Wiele dziewczyn znam, które straciły dziewictwo w tym wieku. Nie uważam, aby to było zdrowe ani tego nie pochwalam. Dorosły mający 24 lata powinien był pohamować się, nawet jeśli dziewczyna wyglądała dojrzale i sama na to nalegała - po prostu nie powinien był tego zrobić i już. Z drugiej strony, to że zrobił to nie świadczy o nim jako o zboczeńcu. Pomijam ew. napaści i przemoc, bo to oczywiście inna kwestia.