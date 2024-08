Mistrzyni olimpijska w boksie idzie na wojnę z hejterami. Na liście J.K. Rowling i Elon Musk. "Chcę, żeby świat wiedział, że jestem kobietą"

Hans 31 min. temu zgłoś do moderacji 45 4 Odpowiedz

Jakie pozwy, jaka nietolerancja itd? Świat oszalał. Czy oni (Rowling, Musk, Trump czy ktokolwiek inny) nie ma prawa wygłosić własnego zdania na ten czy inny temat? Ja także uważam, że sprawa tych dwoje zawodników (czy tam zawodniczek) jest co najmniej dziwna. Brak dopuszczenia do wcześniejszych turniejów, męskie cechy, budowa ciała, rysy, proporcje, siła itd. budzą kontrowersje, ludzie o tym dyskutują i wyrażają swoje zdanie na ten temat. Uważam za wielce niesprawiedliwą tego typu rywalizacje. I nie winiłbym ani nie ganił tutaj samych zawodników (czy tam zawodniczek) tylko całe zlewaczałe środowisko, które popiera tego typu dziwactwa w sporcie (i nie tylko). Winiłbym MKOL, że pozwala na takie rzeczy. Sam zawodnik miał to gdzieś - pozwolili mu walczyć to walczył ze słabszymi kobietami. Wygrał, cieszy się z medalu i sławy. Dodatkowo teraz jest nakręcany i sterowany przez różne środowiska, aby występował na drogę sądową i robił rozgłos, że będzie pozywał innych, którzy mają odmienne zdanie na ten temat. Po prostu obłęd. Mojego zdania nikt i nic nie zmieni - nie boję się żadnych pozwów itd. Uważam to, co chcę i nikt mi tego nie zabroni. Nie obrażam przy tym nikogo. I nikt nie będzie zarzucał mi z tego powodu nietolerancji. Bo czym jest tolerancja. To samo mogę stwierdzić ja - ktoś nie toleruje tego, że mam odmienne zdanie i nie będę podporządkowywać się poprawności politycznej. Nie będę mówił do mężczyzny imieniem żeńskim i nie będę udawał, że traktuję go jak kobietę. Nawet jeśli ktoś zarzuci mi to, że nie okazuję szacunku tej osobie i sprawiam jej dyskomfort i przykrość (a w niektórych krajach nawet i przemoc). Nic mnie to nie obchodzi - proszę wziąć pod uwagę także to, że zmuszając mnie to nazywanie mężczyzny kobietą także powoduje to mój dyskomfort i kłóci się z moim światopoglądem.