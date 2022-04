Młodzieżowa Małgorzata Rozenek w puchówce za 7,5 tysiąca mknie rowerem przez stolicę (ZDJĘCIA)

We wtorek krążący po centrum Warszawy przechodnie mieli okazję "podziwiać" Rozenek mknącą ulicami na swoim rowerze za 3 tysiące złotych. Nie jest tajemnicą, że matka trójki dzieci przykłada ogromną wagę do wyglądu i nie chce, by włożony w odchudzanie trud, poszedł na marne, dlatego nie odpuszcza sobie regularnej aktywności fizycznej. Tego dnia miłośniczka drogocennych marek wystroiła się w zieloną bluzę, do której dobrała pasujące legginsy i sneakersy IVY PARK za 1,5 tysiąca. Przed chłodem Małgosię chroniła biała puchowa kurtka Khrisjoy za 7 600 złotych. Wiosenną stylizację gwiazda uzupełniła fluorescencyjną torebką oraz wełnianą czapką w tym samym kolorze.