"Młodzieżowy" Donald Tusk pozuje na hulajnodze: "Nigdy więcej SŁUŻBOWEJ LIMUZYNY" (FOTO)

Brukselski PR tych wszystkich marksistowskich polityków którzy chcą być tak strasznie eko i na luzie zupełnie nie pasuje do słowiańskiego obrazu polityka. Sorry ale jesteśmy młoda demokracja 30 lat po upadku komuny i od polityka to my wymagamy rozsądku i powagi a nie jajcarstwa. Może to działa na młodych wyborców macrona ale nie na polskie realia.