Monika Brodka z nietęgą miną załatwia sprawy urzędowe w towarzystwie ukochanego

Do tej pory fani autorki hitu "Varsovie" nie mieli wielu okazji, by podziwiać ją u boku ukochanego, gdyż para unika ścianek i publikowania romantycznych kadrów we dwoje. Niedawno zakochani zostali jednak "przyłapani" przez paparazzi. Monika i Mikołaj podróżowali wartym około ćwierć miliona bmw, a następnie udali się do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Pozbawiona makijażu Brodka miała tego dnia na sobie czarne, szerokie spodnie, bluzę w tym samym kolorze, szare botki oraz idealnie dopasowaną, puchową kurtkę. Codzienny "look" uzupełniła czarnym kapeluszem. Partner gwiazdy przywdział czarne spodnie, szarą bluzę i kurtkę, a na głowie miał pomarańczową czapkę.