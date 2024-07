Monika Gawlińska ostrzega urlopowiczów wybierających się do Grecji przed OCHIĄ. "Ukąszenie prowadzi do zagrożenia życia"

Robert Gawliński zasłynął jako lider zespołu Wilki. Na przestrzeni lat muzyk wylansował kilka ponadczasowych przebojów, które wciąż rozgrzewają publikę do czerwoności. Autor hitu "Baśka" już jakiś czas temu zadbał o to, aby zabezpieczyć się finansowo i w przyszłości nie narzekać na niskie świadczenia emerytalne jak wielu kolegów z branży. Strzałem w dziesiątkę okazał się dla niego zakup domu w Grecji . Luksusowa posiadłość jest sporadycznie wynajmowana turystom, dzięki czemu stanowi źródło dodatkowego dochodu.

Żona Roberta Gawlińskiego o pożarach w Grecji. Co z willą, którą wynajmują?

Monika Gawlińska ostrzega urlopowiczów, którzy wybierają się do Grecji

W Grecji jest żmija, która nazywa się ochia. Łatwo ją rozpoznać po rogu na głowie, a jej ukąszenie prowadzi do zagrożenia życia. I można nie zdążyć do szpitala do Kalamaty, bo to jest ponad godzinę drogi. W takich sytuacjach (wolontariusze z organizacji Gaja - dop. red.) podają pierwszą dawkę antidotum, informują szpital i karetka już potem taką osobę przejmuje - mówiła Gawlińska w rozmowie z "Faktem".