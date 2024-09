Monika Goździalska o powodziach w Polsce: "Ponieważ trwa powódź, nie masz prawa się uśmiechać". Zareagowała już Korwin Piotrowska

Ponieważ trwa powódź... nie masz prawa się uśmiechać; nie masz prawa reklamować swoich biznesów; nie masz prawa wrzucać współprac; nie masz prawa wywiązywać się ze swoich zobowiązań; wszystko, co zrobisz z uśmiechem na twarzy jest niewskazane; powinieneś nie zajmować się swoimi biznesami, tylko pomocą; nie masz prawa zajmować się swoim życiem, tylko życiem ludzi, którzy teraz tego potrzebują; nie masz prawa zajmować się swoim życiem, tylko zajmować tym, co tyczy się mieszkańców zalewowych terenów; ludzie zastanawiają się nad tym, co mogą, a czego nie mogą; wszyscy dookoła są rozliczani w jaki sposób pomagają; jeśli nie wrzucisz nic na Instagram, to znaczy, że nie pomagasz; powinieneś rzucić swoje życie i jechać pomagać ludziom; skoro masz więcej - powinieneś oddać wszystkie swoje oszczędności na pomoc powodzianom; ludziom się w dupach powywracało - zaczęła Gożdzialska.