Fundacja TVP w trzy dni zebrała GIGANTYCZNĄ kwotę dla powodzian. Katarzyna Dowbor zapewnia: "Każda złotówka zostanie rozliczona"

W ostatnich dniach Polska zmaga się z falą intensywnych opadów, które doprowadziły do powodzi w wielu regionach kraju. Zalane ulice, zniszczone domy i biznesy to tylko niektóre skutki gwałtownych nawałnic. Niestety, wraz z opadaniem wody odsłaniane są kolejne zniszczenia.

W tak trudnym okresie niezwykle ważne jest wsparcie – nie tylko psychiczne, ale przede wszystkim finansowe, dlatego tak wiele znanych osób zaangażowało się w pomoc. Uruchamiane są kolejne zbiórki, które szybko osiągają zamierzone cele.

Do pomocy przyłączyła się także Fundacja TVP, która wystartowała z akcją "Razem dla Was". Jej celem jest pomoc ofiarom powodzi w południowo-zachodniej Polsce. Uruchomione zostały zbiórki finansowe i rzeczowe. Pieniądze już teraz można wpłacać na konto Fundacji, a wszystkie środki trafią bezpośrednio do tych miast, w których powódź wyrządziła największe szkody.

Pudelek skontaktował się z Katarzyną Dowbor, która jest prezesem Fundacji TVP, by zapytać o postępy w zbiórce i zakres pomocy. Jak się dowiedzieliśmy, pierwsi eksperci, którzy mają pomóc powodzianom, są już na miejscu. To oni ocenią, czy domy wymagają remontu czy może wystarczy osuszanie. Zajmą się także przekazywaniem darów, które cały czas napływają do TVP.

Jesteśmy wstrząśnięci sytuacją powodzian i zrobimy wszystko, aby pomóc przynajmniej części z nich. Dzięki hojności naszych widzów Fundacja TVP zebrała przez trzy dni prawie cztery miliony złotych - mówi nam gospodyni "Pytania na Śniadanie".

Nasi reporterzy i doradcy już ruszyli na południe. Będziemy sprawdzać, co da się uratować i wysuszyć. Jak tylko będzie to możliwe, przystąpimy do pracy. Widzowie nam zaufali, licząc na to, że pomożemy tym ludziom, i my zrobimy wszystko, aby ich nie zawieść! Każda złotówka będzie rozliczona i wydana na pomoc. Zarząd fundacji i doradcy fundacji pracują pro bono - zapewnia Dowbor.

Przypominamy, że możecie także wesprzeć zbiórkę Pudelka mającej na celu pomoc zwierzętom, które ucierpiały podczas powodzi.

