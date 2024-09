Anna Lewandowska zaapelowała o pomoc dla powodzian. Internautka: "A już myślałam, że chce pani przekazać kwotę". ZAREAGOWAŁA

System zarządzania kryzysowego w Polsce jest jak domek z kart. Wystarczy jedno większe uderzenie – powódź, pożar, cokolwiek – i wszystko się rozpada, bo nikt nie ma odwagi, żeby zainwestować w przyszłość, zamiast grać w polityczne gierki. Wody Polskie to nie eksperci, to banda politycznych nominatów. Decyzje, które powinny być podejmowane szybko i profesjonalnie, są blokowane przez biurokrację, ignorancję i strach przed utratą stołka. A potem, kiedy już dochodzi do tragedii, to mamy pokaz „kto kogo obwini”. Wszyscy przerzucają się odpowiedzialnością, ale nikt nie bierze na siebie winy. Kiedyś mówiono, że takie powodzie zdarzają się raz na tysiąc lat, a teraz mamy je co dwie dekady. Tę powódź akurat można było przewidzieć, ale bagatelizowanie zagrożenia to nasza cecha narodowa. Zresztą było to widać też tu na tym malutkim forum. Więc można powiedzieć, że to nie natura utopiła Polskę, tylko znieczulica, brak kompetencji i polityczne tchórzostwo. Dopóki tacy ludzie będą zarządzać naszymi rzekami i infrastrukturą, można być pewnym, że jeszcze niejedna miejscowość w Polsce znajdzie się pod wodą. A potem znowu usłyszyszymy, jak politycy w mediach powiedzą: "To była nadzwyczajna sytuacja. Nikt nie mógł tego przewidzieć”. Tylko, że przewidzieć mogli – i nie zrobili nic.