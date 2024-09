Maciej Orłoś GRZMI po relacjach TV Republika na temat powodzi: "Ordynarna, podła szczujnia!"

W mediach społecznościowych nie brakuje znanych osobistości, które apelują o pomoc dla ofiar powodzi lub same ją oferują. Choć mieszkańcy terenów dotkniętych ogromnym kataklizmem otrzymują głosy wsparcia z całego świata, to te tragiczne wydarzenia stają się także prawdziwą pożywką do politycznej awantury.

Manipulacje polityków prawej strony, wykorzystywanie powodzi do celów politycznych , cyniczna gra – straszne to jest. Manipulacje, chamstwo, kłamstwa, łajdactwa – przymiotników jest sporo TV Republika. Czy oni naprawdę uważają, że to ma cokolwiek wspólnego z dziennikarstwem? To zwykła ordynarna, podła szczujnia – pisze Maciej Orłoś na portalu X.

Apeluję do polityków, zwłaszcza do polityków prawej strony, żeby przestali wykorzystywać tę dramatyczną sytuację do realizacji własnych celów politycznych, do jątrzenia i dalszego dzielenia nas, Polaków. Dotyczy to również redakcji pewnych stacji telewizyjnych, związanych z politykami prawej strony, bo one też jątrzą, też zieją nienawiścią, one też manipulują. Nie róbcie tego! To naprawdę nie jest ten moment - stwierdził gorzko.