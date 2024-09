Król Karol III okazał WSPARCIE i zwrócił się do osób dotkniętych powodziami: "Jesteśmy głęboko wstrząśnięci i zasmuceni"

"Pod wiadomością kierowaną do wszystkich mieszkańców Europy Środkowej, zdecydowanie najwięcej wyrazów wdzięczności padło ze strony Polaków. Rodacy jednogłośnie podziękowali parze królewskiej za ten znaczący akt solidarności, wspominając o tragicznej sytuacji zwłaszcza tych, którzy w jednej chwili stracili dach nad głową." Zgadzam sie, gest solidarnosci, slowa wspolczucia, sa wazne, to swiadczy o zwyklym czlowiecznstwie, i tu Krol zlapal u mnie wiele plusow, bo niezbyt go lubialam, ale ten gest glowy panstwa w kierunku ludzi pograzonych kleska zywiolowa, dziekujemy za serdecznosc, ktora nic nie kosztuje. Moze zaproponuje - wiele szpitali potrzebuje wsparcia, od reki i pozniej, leki, sprzet medyczny, pomyslcie prosze nie tylko dla polakow ale dla wszystkich pokrzywdzonych narodow, a im biednieszy narod tym w pierwszej kolejnosci im pomozcie...prosze. Krolu zaapeluj do wszystkich royalsow, nie tylko brytyjskich, swiatowych, zjednoczcie sie nie tylkow obowiazkach panstwowych, ale w milosci blizniego. jest was wielu na swiecie, wiele mozecie pomoc. Szczesc Boze