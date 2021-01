Monika Miller pokazuje stare zdjęcie i cytuje Édith Piaf: "Niczego nie żałuję"

Sentymenty. Czasami sama jestem pod wrażeniem tego, jak wiele nauczyłam się przez lata. Gdy wracam wspomnieniami do tamtego okresu życia, to wiem, że miał on niepodważalny wpływ na to kim dzisiaj jestem. Niczego nie żałuje. Pozwólcie sobie czasem wrócić na chwilę do Waszych wspomnień - filozofuje.