Monika Miller zdradza, co jej dolega: "To rzadka choroba. Otwarcie mówi o niej tylko Lady Gaga"

Męczącej się z niezdiagnozowanym schorzeniem Monice udało się opuścić szpitalne łóżko przed świętami, aby wigilijną kolację spędzić w gronie najbliższych. Kilka dni po Bożym Narodzeniu w rozmowie z portalem Co Za Tydzień celebrytka zdradziła szczegóły swojej batalii z nieznaną chorobą i wyjawiła, co tak naprawdę niszczy jej organizm.

Moje kłopoty ze zdrowiem zaczęły się pięć miesięcy temu, tuż po tym, jak zaszczepiłam się przeciwko pneumokokom, bo chociaż raz trzeba się zaszczepić. Na drugi dzień byłam osłabiona, miałam wysoką gorączkę, ale tak się zdarza po szczepionce. Uznałam to za normalne. Po trzech dniach, kiedy mój stan się poprawił, wróciłam do pracy. I przeziębiłam się. Badania wykluczyły COVID-19 - wyjaśniała.

Trafiłam od razu do izolatki, bo lekarze się bali. Nie wiedzieli, co to jest. Bali się, że to może być krztusiec. Zrobili mi wszystkie badania. Pobrali dziewięć fiolek krwi. Zrobili gastroskopię, spirometrię, tomografię. Porównali wyniki badań z poprzednich lat i zauważyli, że już wcześniej miałam powiększoną grasicę. To zaczęło lekarzy zastanawiać, bo jedyny powód, dla którego grasica może być powiększona to grasiczak – nowotwór. Zrobiło się nieprzyjemnie.