Wysmarowana glinką Monika Mrozowska pozuje TOPLESS na wakacjach (ZDJĘCIA)

No piękna jesteś; Wow, co za kobieta; Zjawa, ale jaka piękna; Cały czas to samo świetne ciało. Najpiękniejsza aktorka w Polsce; Bogini, można się zakochać - pisali internauci.

Super foty, nawet, jakby piersi było widać, to co z tego, po coś one są, a jak są to trzeba je pokazywać. Według mnie nagość to naturalność. Uwielbiam panią, tak trzymać - komplementowała celebrytką użytkowniczka.