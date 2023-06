Monika Olejnik pozuje w operze w PRZEŚWITUJĄCEJ kreacji. Towarzyszył jej młodszy o 15 lat ukochany (ZDJĘCIA)

Monika Olejnik chętnie pojawia się także na wszelakiej maści branżowych imprezach. Poza pokazami mody chętnie obskakuje także różnorakie premiery. Przykładowo w piątek uraczyła swoją obecnością spektakl "Peter Grimes". W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej celebrytka tradycyjnie pojawiła się przyodziana w starannie dobraną kreację. Olejnik postawiła niebieską, połyskującą i prześwitującą suknię do kostek. Wyjściowy "look" uzupełniła butami na obcasie i platformie, dopasowaną do nich torebką oraz okazałymi kolczykami.