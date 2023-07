Monika Olejnik prosto z łóżka (?) pędzi w PIŻAMIE na samotne śniadanie w centrum Warszawy (ZDJĘCIA)

Nie od dziś wiadomo, że dla Moniki Olejnik nawet wypad do sklepu po przysłowiowe bułki, to świetna okazja do zaprezentowania modnej, markowej stylizacji. Z podobną pasją, co do swojej pracy, 67-latka podchodzi do powiększania swojej imponującej kolekcji markowych ubrań, prezentując, przy okazji każdego wyjścia na miasto, kolejne stylizacje za ogromne pieniądze.