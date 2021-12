Monika Olejnik SPROWOKOWANA w "Kropce and i"! Odpyskowała politykowi na pytanie o Piotra Kraśkę...

kochać kraj 7 godz. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Dziś broni lex tvn wczoaj kraśko ....no cóż za tytuły ?! absurdalne i te czarne strony......co to ma być w Polsce? ! Ma być POLSKA i nasze prawo i nasz interes narodowy......... w innych krajach to obowiązuje ...a u nas niektórzy z tego powodu chodzą z tymi tekturami po ulicach ....to czego bronią........... no pytam czego....... u nas redaktorzy mogą mówić , zapraszać kogo chcą nikt im w tym nie przeszkadza...ale trzeba jątrzyć gdzie się da ....tvn to to samo co ta niby" praworządność" słowo klucz do wszystkiego..........CORAZ WIĘCEJ POLAKÓW ROZUMIE TE GŁUPOTY i , pracuje dla dobra wspólnego ! Bo to ma sens. A nie jakieś interesiki tych czy innych opcji.....! niektórzy redaktorki powininni pojąć ,że żyjemy w wolnym , pełnym swobód kraju i niech te swoje wykrzywianie gęby i popisywanie się na siłę ze swoją niby elokwencją..............!!!!!!!!!!!!!!!