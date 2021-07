Monika Ordowska jest teraz DEWELOPERKĄ! Sprzedaje luksusowe apartamenty w Waszyngtonie

Devops 12 min. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

Ona (tzn.jej mąż) oferuje mieszkania (nie apartamenty) na wynajem na jakimś totalnym wygwizdowie - Spokane valley - to jest naprawde pośrodku niczego w stanie waszyngton ( nie mylić z miastem waszyngton d.c. ;) to jakbyście mieli do wynajęcia domki kampingowe w Ełku. Taki to wielki biznes developerski The Monika.....