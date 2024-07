Monika Richardson o tragicznej śmierci brata: "Filip NIE NADAWAŁ się do życia"

Monika Richardson szczerze o śmierci brata

Filip nie nadawał się do życia. To strasznie zabrzmi, wiem. Ale on by mi przytaknął. Był nadwrażliwcem. Całe życie. Był pogubionym dzieckiem, które wychowało się w rozbitej rodzinie bez modelu ojca. Wiesz, to że on zmarł, to był wielki finał jego nieumiejętności życia - wyznała we wspomnianej rozmowie.