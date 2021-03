Monika Zamachowska STAWIA SOBIE TAROTA: "Kościół patrzy na to krzywo"

Serduszko przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pan Bóg jest we wszystkim i wszędzie. W Kościele, w tarocie, w drzewie, w kadzidełku. Bo Pan Bóg to nie jest urzędnik, któremu trzeba wypełnić konkretny druczek. Pan Bóg to nie biurokrata, który zaznacza, czy Monika poszła do kościoła czy zajrzała do kart. Można to i to. Bo Pan Bóg to źródło, a my jesteśmy jego przedłużeniem. Możemy go doświadczać na różne sposoby. Ba, mamy nawet moc kreowania. Spróbujcie. Pan Bóg nie ocenia, nie gniewa się, nie skreśla, nie wartościuje nas. Wszyscy mamy to samo źródło. A myślami i słowami kreujemy rzeczywistość. Całuję Was.