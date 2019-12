Monika Zamachowska zaskakuje: "Mamy ze Zbyniem adoptowaną córeczkę" (FOTO)

Ten rok był dla mnie rokiem Oświecenia. Wiem, że moi przyjaciele narzekają na zły czas i nie mogą się doczekać Nowego Roku. Ale ja uważam, że choć parę wydarzeń mnie zaskoczyło, to użyłam ich do cennej lekcji samorozwoju - zapewnia pozytywnie nastawiona do życia dziennikarka, by w dalszej części wpisu wyznać, że wraz z ukochanym mają "adoptowaną córkę":