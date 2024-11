Muśnięta słońcem Monika Goździalska wygina się przy basenie i zbiera komplementy fanów: "Podnosisz kobiety na duchu"

Monika Goździalska rozpoczęła przygodę z show-biznesem pod koniec lat 90. Wówczas rozwijała karierę modelki poza granicami kraju. Podbój paryskich wybiegów został jednak przerwany z uwagi na powrót wschodzącej gwiazdy do Polski, spowodowany nieplanowaną ciążą. Monika po latach odzyskała popularność dzięki udziałowi w takich programach telewizyjnych jak "Big Brother", "MasterChef" oraz "Żony Warszawy" . Wszechstronna celebrytka sprawdziła się też jako pisarka. Ostatnio media skupiły się na jej sporze z warszawską restauracją, co ponownie przyciągnęło uwagę opinii publicznej.

Monika Goździalska pręży się w bikini i zbiera komplementy od fanów

Jako etatowa influencerka, Monika dba o to, aby regularnie publikować treści na swoich profilach w mediach społecznościowych. Niedawno celebrytka udokumentowała, jak hasa w mikroskopijnym, błyszczącym bikini, rozprawiając przy okazji o przeprowadzce do Hiszpanii. Wkrótce na Instagramie Goździalskiej pojawił się kolejny filmik, na którym gwiazda "Żon Warszawy" pręży swoje wysportowane ciało, tańcując do przeboju z dawnych lat. Tym razem gwiazda przywdziała pomarańczowy, dwuczęściowy kostium kąpielowy. Pod jej najnowszym postem pojawiła się masa komentarzy, wśród których nie zabrakło komplementów.