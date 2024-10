Muśnięta "subtelnym" filtrem Kris Jenner prezentuje odmienioną aparycję. Uwierzylibyście? Internauci też nie: "Jak postać z gry komputerowej"

Kris Jenner prezentuje odmienioną aparycję. Internauci jej nie uwierzyli

Jeszcze jakiś czas temu medialnym tematem numer jeden była zmieniająca się twarz Khloe Kardashian . Wygląda na to, że instagramowym kameleonem postanowiła zostać także jej matka, Kris Jenner , która uraczyła obserwujących serią nowych zdjęć. W opisie pochwaliła się, że spędziła popołudnie w miłym towarzystwie, a potem zrobiono jej makijaż, do którego użyto - a jakże - produktów od Kylie Jenner .

Rzecz w tym, że na zdjęciach Kris wygląda zupełnie inaczej i nie chodzi tu chyba o inny podkład czy balsam do ust. W mijających miesiącach seniorka celebryckiego rodu pokazywała się na różnych imprezach i bardzo dobrze się prezentowała - głównie dlatego, że miała jakiekolwiek rysy twarzy, z których tym razem skutecznie ją ograbiono. Ba, jeszcze jakiś czas temu w materiale promującym markę SKKN by Kim nie bała się nawet pokazać bez makijażu.

"Nikt w to nie wierzy, prawda?", "Nikt przecież tak nie wygląda. Kto ma w to uwierzyć?", "Jak postać z gry komputerowej", "Przestań promować nieosiągalne standardy piękna. Więcej filtrów już się chyba nie dało się na to nałożyć", "Daj już spokój. To śmieszne. Za każdym razem, gdy widzę kogoś z tej rodziny, ich twarze są coraz bardziej zniekształcone. Nie ma w tym nic pięknego" - czytamy.