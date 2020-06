Na Podlasiu powstanie... Muzeum Disco Polo! "Inwestycja pochłonie 11 mln złotych"

ggggg 10 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Wiekszego idiotyzmu byc nie moze za kazdy publiczny grosz wydany na taka inwestycje obcielabym wplywy z budzetu po wielokroc.A tego co to wymyslil na zbity pysk na bezrobocie.Jest tyle potrzebnych inwestycji a tu prosze .To nawet nie smieszy to jest zenujace.