Na taką emeryturę może liczyć Agata Młynarska. Ujawniła KONKRETNĄ kwotę: "Tu nie ma żadnych widełek..."

Tomm 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Jak tatuś umierał w samotności opuszczony przez bliskich to one balowały za granicą a jak tatuś zmarł to szybko do notariusza po należną im kasę po tatusiu . Podpowiem kasę niemałą wypłacaną za tantiemy ! A emerytura ? ZUS to nie instytucja charytatywna , jakie składki taka emerytura i tyle .