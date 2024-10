Naburmuszony Marcin Hakiel i rozgogolona Dominika gnają na event

W komunistycznej Polsce panował ustrój wzorowany na ZSRR i Polska buła uzależnioną od ZSRR. Komunizm - radykalny, lewicowy system ideologiczny, będący odmianą socjalizmu, negujący własność prywatną, oparty na idei walki klas, mającej doprowadzić do osiągnięcia sprawiedliwości społecznej, w którym wszystkie środki produkcji znajdą się w posiadaniu wspólnot. Władza miała należeć do narodu. W rzeczywistości władze ograniczały do minimum wpływ obywateli na rządy kraju. Obywatele mimo, iż musieli stawiać się na glosowaniach nie mieli wpływu na wyniki. Wyniki były fałszowane bądź była tylko tzw. "Jedna lista", na której widniały nazwiska tylko Komunistów. Polacy nie mogli swobodnie wyrażać swoich opinii o rządach Komunistów. Aresztowano tysiące osób, które traktowano jak potencjalnych wrogów. Byli to głównie zwolennicy demokracji oraz niepodległości. W stosunku do tych osób stosowano groźby i aresztowania. W procesach często zapadały bardzo wysokie wyroki, nawet kary śmierci. Dopiero po zakończeniu okresu stalinowskiego zaprzestano najokrutniejszych prześladowań. Ludzie, którzy działali przeciwko Komunistom byli śledzeni. A informacje o nich agenci Służb Bezpieczeństwa podawali do odpowiednich instytucji . W ten sposób ludzie śledzeni nie posiadali prywatności, ograniczono ich wolność osobistą.