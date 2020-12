NAGA Khloe Kardashian promuje własną kolekcję butów (ZDJĘCIA)

Khloe Kardashian zyskała sławę dzięki rodzinnemu reality show Keeping up with the Kardashians, gdzie przez prawie 14 lat regularnie sprzedawała swoje życie prywatne. W trakcie emisji 20 sezonów programu widzowie byli świadkami m.in. tego, jak celebrytka zostaje mamą małej True, a niedługo później doświadcza bolesnej zdrady ze strony ojca dziewczynki Tristana Thompsona - który pozwolił sobie na "skok w bok" z najlepszą przyjaciółką Kylie Jenner.