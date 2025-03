Nagi Patrick Schwarzenegger skrywa męskość za bukietem kwiatów u boku narzeczonej. Ciekawy sposób na promocję?

zgłoś do moderacji

Demokracja walczącą z ludźmi. Pierwsza ofiara śmiertelna uśmiechniętej Polski. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że liczy na rzetelne postępowanie wyjaśniające ws. śmierci Barbary Skrzypek. Ocenił też, że jeśli premier i jego współpracownicy „pozwalają sobie mówić o praworządności czy przywracaniu w Polsce praworządności, to jest to po prostu kpina z prawa, konstytucji i opinii publicznej”. Współpracowniczka prezesa PiS Barbara Skrzypek zmarła w sobotę, 15 marca. W środę, 12 marca była przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym spółki Srebrna. Przesłuchanie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie prowadziła prok. Ewa Wrzosek. We wtorkowym oświadczeniu Andrzej Duda wyraził nadzieję, że zostanie przeprowadzone rzetelne postępowanie prokuratorskie wyjaśniające okoliczności śmierci Barbary Skrzypek. W jego ocenie „jej odejście, niestety, w tym wymiarze ma również charakter państwowy”.