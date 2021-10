"Najpiękniejsza dziewczynka świata" Thylane Blondeau wdzięczy się do zdjęć na paryskim Tygodniu Mody (ZDJĘCIA)

Thylane Blondeau zdobyła rozpoznawalność w wieku zaledwie 10 lat, kiedy to wystąpiła w głośnych sesjach zdjęciowych dla magazynu "Vogue". Dziewczynka zapozowała wystylizowana na dorosłą kobietę, w pełnym makijażu i szpilkach, co wywołało wówczas w mediach sporo kontrowersji. Mimo wszystko zdjęcia opublikowane na łamach "biblii mody" błyskawicznie zapewniły młodej Francuzce tytuł "najpiękniejszej dziewczynki świata" i otworzyły drzwi do dalszej kariery w modelingu.