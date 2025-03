Najstarszy syn Michala Jacksona kultywuje pamięć o ojcu na premierze musicalu w Sydney

Spektakl "MJ: The Musical" miał swoją premierę na Broadwayu w 2021 roku i dwa lata później na West Endzie. Jak zazwyczaj w musicalowym świecie bywa, po sukcesie na tych dwóch ośrodkach, przenosi się na trzecią co do wielkości scenę - do Sydney. Australijska premiera odbyła się w ubiegłym tygodniu.