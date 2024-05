Narodziny gwiazdy? Caroline Derpienski chce zostać piosenkarką: "Moim celem jest kariera muzyczna międzynarodowa"

lara 26 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Ja tak tylko trochę w temacie. Rozpiera mnie radość, bo jutro wylatuję do Miami i chciałam się tym podzielić (nie chwalić). Przeszło rok 500+ (x2), kilka miesięcy 800+ (x2) oraz 12.000 na drugie dziecko i wreszcie mogę sobie pozwolić na wymarzone wakacje. Cały czas tylko dzieci i dzieci, a co ze mną? Kochane, nie zapominajmy o swoich przyjemnościach. Miesiąc temu zarezerwowałam dwa tygodnie w Miami Beach (hotel The Ritz-Carlton, South Beach) oraz tygodniowy rejs z Miami na Bahamy. 50 tys. złotych już poszło, a jeszcze trzeba doliczyć jakieś zakupy i przyjemności na miejscu, więc musiałam trochę od siebie dołożyć, ale raz się żyje! Nie mam zamiaru się ograniczać. Spełniajcie marzenia kochane! Ja jadę z dwoma kumpelami, więc będzie się działo ;P