Narzeczona Raya Liotty publikuje ich prywatne zdjęcia i wspomina aktora we wzruszającym wpisie: "Byliśmy NIEROZŁĄCZNI" (FOTO)

simba 33 min. temu

Ray blady, źle wyglądał, widać na wielu fotkach, że źle sie czuł, natomiast narzeczona wprost przeciwnie -zbotoksowana, powiększone usta, zrobiony biust, wesolutka, jak skowronek, gdyby go kochała, to zmotywowałaby go do badań lekarskich i leczenia.