"Nasz nowy dom". Spłonął dom wyremontowany przez ekipę Katarzyny Dowbor w Antoninie: "Pożar strawił budynek W CAŁOŚCI"

Dowbor o 'Naszym nowym domu'

Zatrzymany mężczyzna zostanie doprowadzony do sądu w piątek. Do tej pory usłyszał zarzut podpalenia domu w Antoninie. We wtorek przyznał się do winy. Na tę chwilę mogę tylko dodać, że poszkodowana go znała, ale na informowanie o motywach i okolicznościach podpalenia jest jeszcze za wcześnie - dowiedział się tabloid.