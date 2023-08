Natalia Janoszek nie była pierwsza. Przypominamy WSZYSTKIE KŁAMSTWA Meghan Markle z okazji jej 42. urodzin (ZDJĘCIA)

Zdziwiony 23 min. temu zgłoś do moderacji 13 6 Odpowiedz

Nie potrafie zrozumiec dlaczego media nieustannie zajmuj a sie MM jakby nie było ciekawszych kobiet na świecie. Dzięń i dzień wypisują wysane z palca bzdury co powiedziała, co pomyslala, ile sklamała i komu. Jest to i żalosne i przykre. MM nie obali na pewno Króla z Małzonką bo nie ma takiej mocy chocby nie wiem ile "klamała" Ten nieustanny hejt na kobietę jest zdumiewający i nie wiadoo co o tym mysleć, Takie wielkie armaty walą przez caly czas w jak piszą sami mało utalentowana aktoreczkę bo właściwie co sie dzieje?? A co tu chodzi bo az strach sie domyślać.