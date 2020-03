Natalia Siwiec odsłania na Instagramie GŁADKIE ŁONO. Internauci: "Takie zdjęcie to chyba nie w tym miejscu" (FOTO)

Natalia jest szczególnie aktywna na Instagramie, gdzie stale publikuje roznegliżowane zdjęcia z nowych sesji . Ostatnio wywołała oburzenie, kiedy pokazała fotografię, na której widać małą Mię przytuloną do pachwiny mamy. Celebrytka broniła się, przekonując, że pachwina to nie jest "fragment intymny".

"No chyba takie zdjęcie to nie w tym miejscu", "Natalka, weź, idź do Playboya i się rozbieraj, ale tu na insta to daruj sobie", "Niedługo będzie wszystko ściągnięte" - przewidują.