Natalia Siwiec i Jessica Mercedes ładują baterie na wspólnych wakacjach w Meksyku (FOTO)

Miki 52 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bardzo proszę zapoznać się losem Julki chorej na SMA. https://www.siepomaga.pl/ocalic-julke Brakuje jeszcze 3,5 mln zł z 10 mln ludzie robią co mogą! Niestety zbiórka idzie teraz bardzo wolno a Julcia i tak już za długo cierpi. Jest nawet grupa na której odbywają się licytacje każdy wystawia to co może nazwa grupy to Licytacje dla "Julka Rówczyńska POMÓŻ MI pokonać SMA-1" Zapraszam Was serdecznie do dołączenia. Kupujemy mase rzeczy czasami okazują się niepotrzebne może ktoś z Was będzie coś chciał wystawić na licytację lub coś wylicytować. Sami się przekonajcie jak pomysłowe i fantastycznie rzeczy tam można znaleźć i to wszystko by pomóc. Proszę o udostępnianie linku do zbiórki. #ocalicjulke